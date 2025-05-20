Эктор Хименес-Браво ответил на слухи о мобилизации и раскрыл, покинет ли "МастерШеф"

Звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво интриговал заявлениями о том, что станет частью украинской армии. Теперь кулинар сообщил все детали и ответил, действительно ли присоединился к Силам обороны.

Эктор Хименес-Браво сообщил, что присоединился к 429-му отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес". Об этом он объявил на своей странице в инстаграме, передает Show 24.

Смотрите также Эктор показался в военной форме и заинтриговал подписчиков: "Стану частью армии"

Ресторатор рассказал, что мог бы присоединиться к иностранному легиону. Но уже долгое время поддерживает именно бойцов 429-го отдельного полка. Поэтому сейчас прошел с ними специальную подготовку и будет работать в подразделении в дальнейшем.

Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения. В дальнейшем я буду представлять полк "Ахиллес", участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня приобщит командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением,

– поделился Эктор.

Кулинар добавил, что он не исчезает из гражданской жизни. Но теперь его фокус внимания больше всего будет направлен в сторону украинского войска. Также Эктор признался, что не покидает "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво на тренировке / Фото из инстаграма Эктора Хименеса-Браво

Заявление Эктора Хименеса-Браво также прокомментировал Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес". Он отметил, что в подразделение не может мобилизовать иностранцев, поэтому Эктор во внештатной команде.

"Договорились о другой опции сотрудничества – Эктор присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Несмотря на все, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое!" – подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, украинский актер Геннадий Попенко вместо этого сообщил, что его списали со службы в ВСУ. Это произошло из-за серьезной травмы колена и нескольких перенесенных операций. Сейчас актер ищет новую деятельность. Он в дальнейшем хочет помогать армии или ветеранскому сообществу.