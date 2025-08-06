Канадский и украинский шеф-повар, судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво объяснил, почему уехал из родной Колумбии. Он поделился историей, как едва не погиб на Родине.

В интервью Маши Ефросининой Эктор признался, что его жизнь была непростой, информирует Show 24. Мужчина жил в колумбийском городе Медельин в разгар войны Пабло Эскобара.

Тоже интересно Татьяна Литвинова негативно высказалась об Экторе Хименесе-Браво: шеф-повар отреагировал

Меня похищали. Меня пытали. К сожалению, это не первая моя война. Но использую ли я это как повод сказать: "Я уже настрадался, теперь поживу для себя, не буду помогать Украине?" Нет, наоборот, потому что именно поэтому я понимаю боль, которую мы все сейчас переживаем. Потому что я это уже проходил. Потому что меня пытали. Меня бросили умирать на обочине в Колумбии,

– рассказал шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво вспомнил, что жизнь в Медальине была похожа на жизнь в Украине сейчас. Утром люди просыпались, собирались на работу, но не знали, вернутся ли домой.

В то время шеф-повару было 22 года, он открыл свой первый бизнес – кулинарную школу.

Тогда в Колумбии заправляли партизаны. Они должны были быть на стороне гражданского населения, бороться против коррумпированной власти, но в реальности сами стали еще более коррумпированными. Начали похищать людей ради выкупа. Начали контролировать бизнесы, требовать деньги. Если не платишь – имеешь проблемы,

– поделился Эктор.

Хименес-Браво заметил, что его похитили не из-за политических взглядов. Шеф-повар говорит, что "просто был молодым человеком с идеями, который пытался построить свое дело".

Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн

Эктор начал сотрудничать с Ассоциацией ресторанов Медальина. Так, он получил помещение для обучения, где мог проводить занятия.

Но кто-то подумал, что я зарабатываю много денег. Начались требования дать на исследования. А потом еще раз. Начались угрозы. В полицию не пойдешь, потому что это происходило постоянно и везде. Ты не понимал, прекратятся эти угрозы или нет,

– признался Эктор Хименес-Браво.

Однажды шеф-повар шел к своей академии, что была недалеко от центра города. Его схватили и жестоко избили: 7 раз ударили ножом в спину. Мужчина помнит, как впоследствии проснулся в больнице.

Врачи сказали Хименесу-Браво, что его нашел водитель такси на обочине дороги. Эктора бросили умирать. Шеф-повар рассказал, что рядом была семья и полиция, но никто не раскрыл, кто его спас.

Я никогда об этом не говорил публично. Но именно из-за этого я покинул Колумбию,

– признался судья "МастерШеф".

Он приехал в Канаду как политический беженец и начал все сначала.

Ранее мы сообщали, что Эктор Хименес-Браво рассказал о работе с Николаем Тищенко.