54-летний Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице и впервые показал результат

54-летний шеф-повар Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице. Речь идет о блефаропластике – коррекции век.

После процедуры он впервые показал результат и поделился тем, как выглядело его лицо в первые дни восстановления. Фото звездный кулинар опубликовал в инстаграм-сторис.

По словам Эктора, в первые дни после операции был небольшой отек и швы на веках. Примерно через неделю их сняли, после чего наложили тейпы. Вся реабилитация длилась около двух недель.

Эктор Хименес-Браво похвастался результатами блефаропластики и рассказал о реабилитации после операции / Скриншоты из инстаграм-сторис

Для контекста! Блефаропластика – это операция, во время которой корректируют верхние или нижние веки. Это одна из самых распространенных косметических процедур, которую делают, чтобы сделать взгляд более открытым и свежим.



Как объяснял пластический хирург Александр Бебих, блефаропластику делают как по эстетическим причинам (морщины, асимметрия век, мешки под глазами), так и по медицинским – когда нависание век мешает хорошо видеть.

Кто еще из украинских звезд делал блефаропластику?

Блогерша Саша Бо делала нижнюю блефаропластику.

Инфлюенсерка Сабина Мусина также рассказывала об операции, отмечая, что хотела убрать грыжи под глазами и следы усталости.

Трансконъюнктивальную (бесшовную) нижнюю блефаропластику делала и участница "Холостяка-12", актриса и блогер Виктория Варлей.

О подобном опыте также говорила продюсер Елена Мозговая в интервью журналистке Алине Доротюк.