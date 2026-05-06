Элина Свитолина стала лицом новой коллекции украинского бренда и очаровала чувственным образом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лицом новой коллекции украинского бренда SOLO for Diamonds. Спортсменка снялась в изысканной фотосессии, где появилась посреди зеленого сада.

Украинский бренд украшений из выращенных бриллиантов SOLO for Diamonds презентовал новую коллекцию под названием Evergreen. Об этом сообщили на официальной странице бренда в инстаграме.

К слову Лина Костенко впервые за долгое время представила новый сборник стихов

SOLO for Diamonds объявили о новой части своей истории. Впервые в своих изделиях они использовали новые драгоценные камни – выращенные изумруды в глубоких зеленых оттенках.

Лицом коллекции стала самая титулованная теннисистка Украины – Элина Свитолина. Команда бренда назвала ее женщиной, которая постоянно развивается и демонстрирует внутреннюю силу.

Ее энергия изменений и способность двигаться вперед без страха идеально резонируют с философией Evergreen. Это новый опыт для бренда - и одновременно логическое продолжение нашего пути,

– поделились в SOLO for Diamonds.



Элина Свитолина / Фото Vogue

Спортсменка в украшениях от бренда снялась в фотосессии для Vogue Ukraine в тропическом стиле. Элина появилась среди зелени – растений, природных текстур и мягких теней. Все это и изумрудные украшения помогли подчеркнуть зеленый цвет глаз теннисистки.

В коллекцию вошли серьги, колье, каф, браслеты и кольца. Их можно как одевать вместе, так и использовать в образах по отдельности.

Элина Свитолина позировала в кремовом платье длины миди с легкой драпировкой и облегающим силуэтом. Она зачесала волосы назад и уложила их во влажном стиле, что придало ощущение естественности.

Путь постоянного развития и вызовов себе – моя философия и мой путь. Его я разделяю с людьми, которые мыслят так же. Без страха, с интересом и готовностью познавать и менять этот мир,

– рассказала Элина Свитолина.

Элина Свитолина / Фото Vogue

Что известно об Элине Свитолиной?

Элина Свитолина – известная украинская теннисистка и третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах. Выиграла бронзу на Летних олимпийских играх в 2021 году; 19 турниров WTA в одиночном разряде и два – в парном.

Элина Свитолина родилась в Одессе в семье спортсменов. Начала заниматься теннисом с 4 лет. Она является самой успешной спортсменкой в истории украинского тенниса. Установила множество национальных рекордов и получила единственную для Украины олимпийскую медаль по теннисной дисциплине.

В 2021 году Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиоса. В следующем году у пары родилась дочь.