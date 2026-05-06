Український бренд прикрас із вирощених діамантів SOLO for Diamonds презентував нову колекцію під назвою Evergreen. Про це повідомили на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.

SOLO for Diamonds оголосили про нову частину своєї історії. Вперше у своїх виробах вони використали нове дорогоцінне каміння – вирощені смарагди у глибоких зелених відтінках.

Обличчям колекції стала найтитулованіша тенісистка України – Еліна Світоліна. Команда бренду назвала її жінкою, яка постійно розвивається і демонструє внутрішню силу.

Її енергія змін і здатність рухатися вперед без страху ідеально резонують із філософією Evergreen. Це новий досвід для бренду — і водночас логічне продовження нашого шляху,

– поділилися в SOLO for Diamonds.



Еліна Світоліна / Фото Vogue

Спортсменка у прикрасах від бренду знялась у фотосесії для Vogue Ukraine у тропічному стилі. Еліна постала серед зелені – рослин, природних текстур і м'яких тіней. Все це та смарагдові прикраси допомогти підкреслити зелений колір очей тенісистки.

До колекції увійшли сережки, кольє, каф, браслети та каблучки. Їх можна як одягати разом, так і використовувати в образах окремо.

Еліна Світоліна позувала у кремовій сукні довжини міді з легкою драпіровкою та обтислим силуетом. Вона зачесала волосся назад та вклала його у вологому стилі, що додало відчуття природності.

Шлях постійного розвитку та викликів собі – моя філософія та мій шлях. Його я розділяю з людьми, які мислять так само. Без остраху, з цікавістю та готовністю пізнавати й змінювати цей світ,

– розповіла Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна / Фото Vogue

Що відомо про Еліну Світоліну?

Еліна Світоліна – відома українська тенісистка і третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках. Виграла бронзу на Літніх олімпійських іграх у 2021 році; 19 турнірів WTA в одиничному розряді та два – в парному.

Еліна Світоліна народилась в Одесі в сім'ї спортсменів. Почала займатися тенісом з 4 років. Вона є найуспішнішою спортсменкою в історії українського тенісу. Встановила безліч національних рекордів та здобула єдину для України олімпійську медаль з тенісної дисципліни.

У 2021 році Еліна Світоліна одружилась з французьким тенісистом Гаелем Монфіос. Наступного року у пари народилася донька.