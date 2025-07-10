Просторные комнаты и много книг: Эмма Антонюк показала квартиру, которую арендует в центре Киева

Украинский интервьюер Эмма Антонюк провела экскурсию по своему жилью. Она арендует квартиру в центре Киеве, однако отказалась называть сумму, которую платит, лишь отметила, что деньги – не маленькие.

С уборкой жилья Эмме помогает домработница, которая приходит каждую неделю. В квартире интервьюера есть коридор, кухня-гостиная, спальня и ванная комната, пишет Show 24 со ссылкой на проект "По домам" от Люкс ФМ.

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В коридоре есть полочка, где она хранит книги – в основном непрочитанные. Кухня у Эммы довольно просторная и светлая. К холодильнику прикреплен листочек, куда она записывает дела, которые должна сделать в течение дня.

Кухня соединена с гостиной, где есть еще один шкаф с книгами, но уже с прочитанными. В комнате также стоит беговая дорожка, однако там Антонюк сушит одежду. Интервьюерка говорит, что побегала на ней три раза.

Кухня-гостиная в квартире Эммы Антонюк: скриншоты с видео

Спальня – большая и сделана в светлых цветах, там тоже есть полочка с книгами. Кроме того, есть кровать, шкаф с одеждой и полочка, где стоят духи, шкатулки с украшениями Эмма хранит на подоконнике.

Ванная комната – небольшая. У Эммы Антонюк есть много уходовой и декоративной косметики.

Спальня и ванная комната в квартире Эммы Антонюк: скриншоты из видео

Обзор квартиры Эммы Антонюк: смотрите видео онлайн

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