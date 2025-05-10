Клопотенко показал квартиру в проекте "По домам" от Люкс ФМ, пишет Show 24. Экскурсию начали с кухни.

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У Евгения Клопотенко довольно просторная кухня – место, где он проводит больше всего времени. Кстати, шеф-повар поделился, что готовит для себя каждый день.

В спальне также много места. Там есть большая кровать и шкаф, где он хранит вещи, рабочий стол. Интересно, что в комнате до сих пор можно увидеть елку. По словам Клопотенко, она стоит там уже третий год.

Я купил себе большую елку, чтобы потом мог ее высадить в марте где-то в полях. Не в марте, возможно, раньше надо было высаживать. Но началось полномасштабное вторжение и она немного засохла. Я решил ее не выбрасывать, пока не закончится война. Она здесь уже третий год стоит. Это как символ того, что происходит, чтобы никогда не забывать о войне,

– рассказал Евгений Клопотенко.

Кухня и спальня Евгения Клопотенко / Скриншоты с видео

Далее Евгений Клопотенко показал гостевую комнату, которую он еще называет складом. Там есть сушильная машина, обогреватель, вода. В комнате шеф-повар также хранит вещи для рыбалки и гольфа, зимние вещи.

В коридоре стоит полочка, где есть много кроксов, а в ванной комнате – немало средств для ухода.

Кроме того, у Евгения Клопотенко есть большая терраса с видом на Киев.

Евгений Клопотенко в проекте "По домам": смотрите видео онлайн

Заметим, ранее свою квартиру показала Кристина Горняк.