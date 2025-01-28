Она была под шафе, – Эмма Антонюк раскрыла секреты скандального интервью с Соловий

Интервьюер Эмма Антонюк вспомнила разговор с певицей Кристиной Соловий, который активно обсуждали в сети. По мнению блогерши, Кристина на интервью была нетрезвой.

По словам Эммы Антонюк, на интервью Кристина пришла с пластиковым стаканом, где было игристое или белое вино. Блогер считает, что артистка была в состоянии алкогольного опьянения, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Палає".

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Я, например, думаю что она на том интервью была нетрезвой. У меня нет никаких доказательств, но я в этом уверена. Она пришла, и я ее спросила как настроение. Она сказала: "Настроение здесь" и показала на пластиковый стаканчик. Я понюхала и там было очевидно игристое или белое вино. И она во время интервью делала паузы, чтобы покурить,

– заявила Эмма Антонюк.

Интервьюер добавила, что их диалог происходил в присутствии команды артистки. Эмму просили вырезать эти моменты из интервью.

"Проблема в том, чтобы многие люди написали в комментариях, что она после вопроса забывает о чем он, или что она начинает отвечать и теряет мысль. И многие люди, ошибочно, я думаю, понаписали, что она тупая или она пытается показаться умнее, чем она есть. А я так не думаю. Я думаю, что она была под шафе", – сказала Антонюк.

Блогер вспомнила о еще одном "сигнале": по ее словам, в конце интервью Кристина сама "полезла" обниматься и предложила сходить на кофе.

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