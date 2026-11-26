В возрасте 65 лет скончался Энди Тейлор – гитарист легендарной британской группы Duran Duran.

Музыкант скончался 23 ноября дома в кругу самых близких людей после многолетней борьбы с раком. Об этом сообщили на официальном сайте группы.

У музыканта остались жена Трейси, четверо детей – Джорджина, Изабелла, Бетани и Эндрю, а также внук Альби.

Коллеги по сцене подчеркнули, что именно виртуозная игра Энди легла в основу звучания их главных мировых хитов.

Его сухой юмор, с которым мог сравниться лишь его замечательно несентиментальный, практичный взгляд на жизнь, держал нас на земле и придавал группе ее особый шарм на протяжении тех необыкновенных лет, которые наступили впоследствии,

– отметили музыканты в своем заявлении.

Трогательными воспоминаниями поделилась и жена гитариста. Она отметила, что, несмотря на мировую популярность, семья для Энди всегда была самым главным в жизни.

Для мира Энди был талантливым гитаристом, а для нас – самым удивительным мужем, любящим отцом и дедушкой, который безгранично гордился своими внуками. Он был опорой нашей семьи. Несмотря на все невероятные возможности и впечатления, которые подарила ему музыка, семья для него всегда была на первом месте,

– рассказала Трейси.

Она добавила, что в последние годы муж держался с необычайным мужеством и не сдавался до последнего дня, а искренняя поддержка поклонников со всего мира давала ему силы бороться.

Тяжелый диагноз – рак предстательной железы четвертой стадии – музыканту поставили еще в 2018 году. Публично он решился рассказать о болезни только в ноябре 2022 года, когда из-за резкого ухудшения здоровья не смог приехать на торжественную церемонию включения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, что Энди Тейлор присоединился к Duran Duran в 1980 году, когда ему было всего 19 лет. Вместе с группой он записал культовые треки, которые слушают миллионы: Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Rio, The Reflex и The Wild Boys. В 1986 году группа даже получила две престижные статуэтки "Грэмми".

Участники группы Duran Duran / Фото Getty Images

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