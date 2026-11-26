Музикант помер 23 листопада вдома в колі найрідніших людей після багаторічної боротьби з раком. Про це повідомили на офіційному сайті гурту.

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У музиканта залишилися дружина Трейсі, четверо дітей – Джорджина, Ізабелла, Бетані та Ендрю, а також онук Албі.

Колеги по сцені підкреслили, що саме майстерна гра Енді стала основою звучання їхніх головних світових хітів:

Його сухий гумор, з яким міг зрівнятися лише його чудово несентиментальний, практичний погляд на життя, тримав нас на землі та надавав гурту його особливого шарму протягом тих надзвичайних років, що настали згодом– зазначили музиканти у своїй заяві.

Зворушливими спогадами поділилася і дружина гітариста. Вона зазначила, що попри світову популярність, родина для Енді завжди була найголовнішим у житті.

Для світу Енді був талановитим гітаристом, а для нас – найдивовижнішим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, який безмежно пишався своїми онуками. Він був опорою нашої родини. Попри всі неймовірні можливості та враження, які подарувала йому музика, сім’я для нього завжди була на першому місці– розповіла Трейсі.

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Вона додала, що останні роки чоловік тримався з надзвичайною мужністю та не опускав рук до останнього дня, а щира підтримка шанувальників з усього світу давала йому сил боротися.

Тяжкий діагноз – рак передміхурової залози четвертої стадії — музиканту встановили ще у 2018 році. Публічно він наважився розповісти про хворобу лише в листопаді 2022-го, коли через різке погіршення здоров'я не зміг приїхати на урочисту церемонію введення Duran Duran до Зали слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, що Енді Тейлор став частиною Duran Duran у 1980 році, коли йому було лише 19. Разом із колективом він записав культові треки, які слухають мільйони: Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Rio, The Reflex та The Wild Boys. У 1986 році колектив навіть здобув дві престижні статуетки "Греммі".

Учасники гурту Duran Duran / Фото Getty Images

Додамо, що раніше стало відомо про смерть легендарної німецької супермоделі Верушки.