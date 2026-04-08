Стал обузой для брата-короля: как бывший принц Эндрю живет после ареста

Король Чарльз III лишил своего брата Эндрю титула принца и выселил его из резиденции Royal Lodge. Теперь Маунтбеттен-Виндзор живет в бывшем фермерском доме в Сандрингеме, но ежедневно хочет связаться с монархом.

Между Чарльзом III и Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором очень напряженная атмосфера. Об этом пишет издание Radar Online.

Источники сообщают, что британский король почти ежедневно получает звонки от младшего брата. Это стало для Чарльза III постоянным бременем.

Чарльз и в дальнейшем принимает звонки от Эндрю, которые описывают как почти ежедневные и даже отчаянные, ведь, по правде, не чувствует, что имеет полную свободу окончательно закрыть перед ним дверь,

– говорят инсайдеры.

Также источники утверждают, что на Чарльза III давят, чтобы он сохранял контакт с Эндрю. Ведь во дворце опасаются, что он может навредить королевской семье, если почувствует себя "изолированным".

По данным издания Mirror, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переехал на Марш-Фарм (Marsh Farm). Это бывший фермерский дом в Норфолке, что на территории поместья Сандрингем. В здании есть около 5 комнат и другие хозяйственные постройки.

Это также стало причиной конфликтов бывшего принца с другими членами королевской семьи. Маунтбеттен-Виндзор был недоволен новыми условиями проживания. Ведь его новый дом намного меньше Royal Lodge.

