Тина Кароль заинтриговала неожиданной реакцией на беременность 43-летней Энн Хэтэуэй

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй беременна в третий раз. Эта новость вызвала немало обсуждений в соцсетях – своим мнением поделилась и Тина Кароль.

Певица отреагировала на один из комментариев в ветке, где делились мнениями об Энн Хэтэуэй. Одна из пользовательниц заговорила о стереотипах, связанных с возрастом.

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"Интересно, а гинеколог сказал Энн Хэтэуэй, что она в 43 года уже "старородящая"? И что она себе думает, когда решила стать "старой мамой"? Думаю, что ей по поводу возраста никто ничего не говорит", — высказалась женщина.

Тина Кароль заинтриговала поклонников лаконичным ответом. Похоже, певица намекает, что и сама задумывается о материнстве. В январе этого года ей исполнился 41 год.

Теперь я знаю, где найду поддержку,

– написала артистка.

Напомним, звезда фильма "Дьявол носит Прада" Энн Хэтэуэй 19 июня сообщила о беременности. Актриса и её муж Адам Шульман воспитывают двух сыновей: 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

Что известно о личной жизни Тины Кароль?

Тина Кароль воспитывает сына Вениамина от брака с Евгением Огиром. Это единственный ребенок певицы. После потери мужа у артистки не было публичных отношений.

Певица не скрывала, что мечтает стать мамой во второй раз. Два года назад в одном из роликов она опровергла информацию об использовании препарата "Оземпик". Тина Кароль объяснила, что хочет снова родить ребенка.