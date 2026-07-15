Бросок в последнюю секунду: Энн Хэтэуэй раскрыла шутливое прозвище третьего ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая готовится стать мамой в третий раз, поделилась подробностями своей беременности. Звезда призналась, что эта новость стала для нее и ее мужа большой неожиданностью, а также раскрыла шутливое прозвище для будущего ребенка.

43-летняя обладательница премии "Оскар" стала гостьей вечернего шоу "Late Night with Seth Meyers", где появилась с заметно округлившимся животом. Во время беседы ведущий поздравил знаменитость с пополнением в семье и отметил, что этот год складывается удивительно удачно как в ее профессиональной, так и в личной жизни.

В ответ Хэтэуэй не стала скрывать эмоций и рассказала, как они с мужем отреагировали на известие о третьей беременности. По словам звезды, малыш уже получил своеобразное спортивное прозвище.

Это невероятно! То есть мы… понимали, что делаем для этого. Но мы были просто в шоке, что это действительно сработало! Мы в таком восторге, что все сложилось именно так. Поэтому мы называем нашего будущего малыша "базер-битером" (buzzer beater),

– со смехом поделилась актриса.

Энн Хэтэуэй о беременности / Getty Images

Такое сравнение оказалось вовсе не случайным. В баскетболе термин "buzzer beater" означает решающий бросок, который приносит команде победу буквально в последний момент – непосредственно перед финальным сигналом. Таким образом Энн Хэтэуэй иронично намекнула на свой возраст и на то, что появление ребенка стало для их семьи своеобразным точным попаданием в последнюю секунду.

Ведущий шоу Сет Майерс сразу подхватил шутку актрисы.

О, вы успели это сделать! Забросили мяч в корзину прямо под финальную сирену!

– ответил он.

Энн Хэтэуэй беременна / Getty Images

Напомним, Тина Кароль нестандартно отреагировала на беременность Энн Хэтэуэй, намекнув на собственное будущее материнство.

