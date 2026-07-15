43-річна володарка премії "Оскар" стала гостею вечірнього шоу "Late Night with Seth Meyers", де з’явилася з помітно округлим животом. Під час розмови ведучий привітав знаменитість із поповненням у родині та зазначив, що цей рік складається напрочуд вдало як у її професійному, так і в особистому житті.

У відповідь Гетевей не стала приховувати емоцій і розповіла, як вони з чоловіком відреагували на звістку про третю вагітність. За словами зірки, малюк уже отримав своєрідне спортивне прізвисько.

Це неймовірно! Тобто ми… розуміли, що робимо для цього. Але ми були просто шоковані, що це дійсно спрацювало! Ми в такому захваті, що все склалося саме так. Тому ми називаємо нашого майбутнього малюка "базер-бітером" (buzzer beater),

– зі сміхом поділилася акторка.

Енн Гетевей про вагітність / Getty Images

Таке порівняння виявилося зовсім не випадковим. У баскетболі термін "buzzer beater" означає вирішальний кидок, який приносить команді успіх буквально в останню мить – безпосередньо перед фінальним сигналом. Таким чином Енн Гетевей іронічно натякнула на свій вік та те, що поява дитини стала для їхньої родини своєрідним влучним попаданням в останню секунду.

Ведучий шоу Сет Маєрс одразу підхопив жарт акторки.

О, ви встигли зробити це! Закинули м’яч у кошик прямо під фінальну сирену!

– відповів він.

Енн Гетевей вагітна / Getty Images

Нагадаємо, Тіна Кароль нестандартно відреагувала на вагітність Енн Гетевей, натякнувши на власне майбутнє материнство.

