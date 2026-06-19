Звезда фильма "Дьявол носит Прада" Энн Хэтэуэй в третий раз станет мамой

Американская актриса Энн Хэтэуэй сообщила о беременности. Обладательница премий Оскар и "Золотой глобус" ждет третьего ребенка от своего мужа, актёра Адама Шульмана.

Хэтэуэй поделилась радостной новостью сегодня, 19 июня, на своей странице в инстаграме.

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Энн Хэтэуэй опубликовала видео под песню Baby I'm Yours в исполнении Барбары Льюис. Она появилась в кадре в свободном белом платье и показала округлый животик. Актриса выглядела счастливой.

Журнал People обратился к Хэтэуэй за комментарием, но она не ответила. Напомним, что звезда фильма "Дьявол носит Прада" и Адам Шульман уже воспитывают двух сыновей: 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

Что известно о личной жизни Энн Хэтэуэй?

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в 2012 году. В 2016 году у супругов родился сын Джонатан, а в 2019-м на свет появился Джек.

Хэттауэй и Шульман знакомы с 2008 года. В интервью британскому журналу Harper's Bazaar актриса поделилась тем, что сказала общему другу: "Я выйду замуж за этого мужчину. Думаю, он считал меня немного сумасшедшей, что я и делаю, но я также хороший человек".

Ранее Энн признавалась, что пережила выкидыш в 2015 году.