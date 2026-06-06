Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров": умер актер Энтони Хэд

Британский актер Энтони Хэд, получивший известность после роли в сериале "Баффи –истребительница вампиров", ушел из жизни. Ему было 72 года.

О смерти Энтони Стюарта Гэда стало известно в пятницу, 5 июня. Об этом сообщает AP со ссылкой на дочерей актера, Эмили и Дейзи.

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Дочери Энтони Хэда рассказали, что для них было честью быть детьми актера и наблюдать за тем, как его творчество влияло на миллионы зрителей в мире.

Он ушел из жизни в кругу близких. Как же нам повезло, что мы можем видеть, как он делает то, что любил, даже когда его уже нет с нами,

– отметили Эмили и Хейзи.

Причиной смерти Энтони Гида стали осложнения после пневмонии.



Энтони Гид в сериале "Баффи – истребительница вампиров" / Фото Fox

Чем известен Энтони Гид?

Энтони Стюард Гид родился в Лондоне. Его актерская карьера началась в театре. Он играл во многих классических постановках и мюзиклах. Также стал известным благодаря рекламной кампании кофе в Великобритании.

Наибольшую популярность Энтони Хэд получил после выхода сериала "Баффи – истребительница вампиров". Там он сыграл роль наставника главной героини, Руперта Джайлза. Впоследствии снялся в комедийном шоу "Маленькая Британия", сериале "Мерлин", фильмах "Железная леди" и The Inbetweeners Movie.

В последние годы жизни Энтони Хэд продолжал работать и сниматься. В сериале Тед Лассо он воплотил роль Руперта Маниона. Также имел эпизодическую роль лорда Шеффилда в сериале "Бриджертоны" в 2022 году.