Сказочный сон оживет на сцене: Эрика Колесниченко впервые показала выступление для Детского Евровидения

Представительница Украины на Детском Евровидении-2026 Эрика Колесниченко провела вторую репетицию на сцене на Мальте и впервые показала фрагмент своего выступления.

Кадры были опубликованы на YouTube-канале Евровидение Украина. А Эрика Колесниченко поборется за победу уже 24 октября на арене MFCC на Мальте под номером 11.

На сцену юная артистка выйдет в ярком розовом костюме. Вместе с ней выступят танцоры в зеленых нарядах с бахромой, с которыми она активно взаимодействует на протяжении всего выступления. Замысел постановки объяснили режиссеры Леся Подолянко и Илья Осядлый – они стремились погрузить зрителей в светлые детские сны.

Мы хотели перенести на сцену один из самых светлых образов детства. Поэтому в номере есть велосипед – и в то же время его нет, ведь все это происходит во сне. Мир вокруг Эрики меняется прямо на глазах, и зрители станут свидетелями этого сказочного сна,

– поделились режиссеры.

Выступление сопровождается ярким видеорядом и пиротехникой. Правда, именно из-за этого у певицы возникли первые сложности во время исполнения песни.

Нормально, но могло бы быть и лучше. После пиротехники мне не хватало кислорода, я старалась дотянуть ноту. Сцена классная, хоть и не такая большая, как я думала,

– поделилась впечатлениями после репетиции Эрика Колесниченко.

Вторая репетиция Эрики Колесниченко на сцене Детского Евровидения-2026: смотрите видео онлайн

Добавим, что в сети уже появились первые прогнозы Детского Евровидения-2026, в которых оценили шансы Украины на победу в конкурсе.