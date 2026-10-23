Казковий сон оживе на сцені: Еріка Колесніченко вперше показала виступ для Дитячого Євробачення

Кадри оприлюднили на ютуб-каналі Євробачення Україна. А Еріка Колесніченко позмагається за перемогу вже 24 жовтня на арені MFCC на Мальті під номером 11.

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На сцену юна артистка вийде в яскравому рожевому костюмі. Разом із нею виступлять танцівники в зелених вбраннях із бахромою, з якими вона активно взаємодіє протягом усього виступу. Задум постановки пояснили режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий — вони прагнули занурити глядачів у світлі дитячі сни.

Ми хотіли перенести на сцену один із найсвітліших образів дитинства. Тому в номері є велосипед – і водночас його немає, бо все це відбувається уві сні. Світ навколо Еріки змінюється просто на очах, і глядачі стануть свідками цього казкового сну– поділилися режисери.

Виступ супроводжується яскравим відеорядом і піротехнікою. Щоправда, саме через це у співачки виникли перші складнощі під час виконання пісні.

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Нормально, але можна було б краще. Після піротехніки мені не вистачало кисню, я старалась дотягнути ноту. Сцена класна, хоч і не така велика, як я думала– поділилася враженнями після репетиції Еріка Колесніченко.

Друга репетиція Еріки Колесніченко на сцені Дитячого Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Додамо, що мережею уже поширили перші прогнози Дитячого Євробачення-2026, де оцінили шанси України на перемогу в конкурсі.