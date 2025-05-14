До мурашек: Jerry Heil исполнила песню Селин Дион в первом полуфинале Евровидения-2025

Певица Jerry Heil выступила в интервал-акте Евровидения-2025. Она вышла на сцену после обращения Селин Дион, которая представляла Швейцарию на песенном конкурсе в 1988 году с песней Ne partez pas sans moi.

Jerry Heil спела победную песню Селин Дион вместе с участниками Евровидения-2024 от Греции, Португалии и Литвы. Они тронули своим выступлением на сцене песенного конкурса и довели до мурашек, передает Show 24.

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Jerry Heil вышла на сцену вместе с участниками прошлогоднего Евровидения: Мариной Сатти из Греции, Иоландой из Португалии, Silvester Belt из Литвы. Зрители в зале поддержали артистов громкими аплодисментами.

Jerry Heil спела песню Селин Дион: смотрите видео онлайн

Канадская певица Селин Дион записала обращение к Швейцарии, участникам песенного конкурса и фанам. Она вспомнила свое участие в Евровидении-1988 и поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

К сожалению, Селин Дион не смогла присутствовать на грандиозном шоу. Несколько лет назад стало известно, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности, редкое неврологическое заболевание.

Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024