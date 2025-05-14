Jerry Heil заспівала переможну пісню Селін Діон разом з учасниками Євробачення-2024 від Греції, Португалії й Литви. Вони зворушили своїм виступом на сцені пісенного конкурсу та довели до мурах, передає Show 24.

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Jerry Heil вийшла на сцену разом з учасниками торішнього Євробачення: Маріною Сатті з Греції, Іоландою з Португалії, Silvester Belt з Литви. Глядачі у залі підтримали артистів гучними оплесками.

Jerry Heil заспівала пісню Селін Діон: дивіться відео онлайн

Канадська співачка Селін Діон записала звернення до Швейцарії, учасників пісенного конкурсу та фанів. Вона пригадала свою участь у Євробаченні-1988 та подякувала всім, хто підтримував її.

На жаль, Селін Діон не змогла бути присутньою на грандіозному шоу. Кілька років тому стало відомо, що у неї діагностували невиліковну хворобу – синдром м'язової скутості, рідкісне неврологічне захворювання.

Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024