Это была подстава, – мама Jerry Heil эмоционально прокомментировала поражение певицы в Нацотборе-2026

Певица Jerry Heil в финале Национального отбора на Евровидение-2026 заняла 3 место. Поражение артистки прокомментировала ее мама Людмила Шемаева.

Она поддержала Яну (настоящее имя Jerry Heil, – 24 Канал), опубликовав сторис в инстаграме.

Людмила Шемаева сделала репост поста певицы, где она поблагодарила поклонников за поддержку и показала свою награду от официального фан-клуба Евровидения OGAE. Jerry Heil стала победительницей в номинации "Выбор Еврофанов"

Я получила свой главный кубок вечера – он о любви тех, для кого Евровидение – это не просто конкурс, а целая музыкальная вселенная. И раз этот кубок – выбор Еврофанов из Украины и 17 стран – получается, что-то таки я делаю правильно. Я вас обожаю так же сильно. Каждое слово вашей поддержки все это время дает мне силы. Спасибо, что вы, такие замечательные, есть у меня и у моего творчества,

– написала артистка в инстаграме.

Мама Яны отреагировала: "Доченька наша, ты самая лучшая. Эта награда выше любого Евровидения, потому что за тебя болеют тысячи живых людей, и мы очень благодарны им за это".

В то же время Людмила Шемаева усомнилась в честности проведения Национального отбора на Евровидение.

В голосовании на Нацотборе, в том, как транслировался сам номер, как подавался звук, я что-то совсем разуверилась. Такое ощущение, что это действительно была подстава, как и пишет об этом многие люди. Для чего это было сделано – знает только тот, кто это задумал. Но все, что не делается, – к лучшему. На все воля Божья,

– отметила мать финалистки.

Мама Jerry Heil прокомментировала поражение дочери в Нацотборе-2026 / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об участии Jerry Heil в Нацотборе-2026?