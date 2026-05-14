Ей прогнозируют провал: уроженка Москвы выступила за Азербайджан на Евровидении-2026

Представительница Азербайджана JIVA выступила во втором полуфинале Евровидения-2026 под номером 2. Именно в этом полуфинале на сцену также выйдет украинская певица LELÉKA, а это значит, что украинские зрители могут голосовать за своих фаворитов – в том числе и за представительницу Азербайджана.

Как выступила JIVA и какие интересные факты известны о ее жизни – читайте далее в материале 24 Канала.

На сцене JIVA исполнила конкурсный трек Just Go. Это эмоциональная песня, звучащая на английском и азербайджанском языках и рассказывающая о болезненном завершении токсичных отношений и обмане любимого человека. Для выступления певица выбрала красно-темно-синее платье, украшенное стразами. Вместе с ней на сцене появился танцовщик, а образ артистки дополнил необычный макияж – красные "слезы", которые гармонично сочетались с ее нарядом.

Кстати, букмекеры Eurovisionworld не прогнозируют JIVA высоких шансов на победу – пока ей пророчат последнее место. Впрочем, оправдаются ли эти прогнозы, станет известно уже совсем скоро. Напомним, что из 15 участников второго полуфинала в гранд-финал пройдут только 10 артистов.

Что известно о JIVA?

Настоящее имя JIVA – Джамила Гашимова. Певица родилась в Москве, однако свою музыкальную карьеру строила уже в Азербайджане. Первый заметный успех пришел к артистке еще в 2003 году – тогда она заняла второе место на конкурсе Baku Autumn. После этого JIVA участвовала в различных музыкальных проектах, выступала вместе с известным ансамблем RAST и даже выходила на сцену престижного Montreux Jazz Festival. Впоследствии певица стала солисткой группы Hazz Band, где сочетала джаз с современной поп-музыкой.

А уже с 2017 года она начала активно развивать сольную карьеру. Сейчас артистка выпускает песни в стилях поп, дэнс и R&B на азербайджанском, английском и русском языках. В 2025 году JIVA одержала победу в шоу The Voice of Azerbaijan в команде Roya Aykhan.