JJ из Австрии победил на Евровидении-2025: что надо знать о триумфаторе конкурса

Состоялся финал Евровидения-2025. Победителем стал JJ, который представлял Австрию на песенном конкурсе. Музыкант получил больше всего баллов по результатам голосования жюри и зрителей.

Победу в Евровидении-2025 одержал JJ (Джейджей), менее известный как Йоханнес Пич. Теперь он стал одним из лучших представителей Австрии на песенном конкурсе со времен победы Кончиты Вурст, пишет Show 24.

К слову Австрия победила на Евровидении-2025

JJ (на такой псевдоним его вдохновило школьное прозвище) представил на сцене Евровидения-2025 песню Wasted Love, в которой присутствуют элементы академического пения. При создании трека он вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко.

JJ – Wasted Love: смотрите трейлер онлайн

Биография победителя Евровидения-2025

Йоханнес Пич родился в 2001 году в Вене, а вырос в Дубае. Там его отец-айтишник основал компанию. Парень выучил несколько языков – английский, немецкий, тагальский, арабский и французский. В 2016 году Йоханнес вернулся с родителями в Вену.

На родине он поступил в Венский университет музыки и исполнительского искусства, где и сейчас продолжает учиться классической музыке. Также Йоханнес Пич участвовал в постановках в Венской государственной опере.

В 2020 году JJ принял участие в британском "Голосе", а еще через год в талант-шоу Starmania, где попал в финал. Тогда о нем впервые узнала широкая публика.

Уже в 2025 году певец попробовал свои силы на австрийском отборе на Евровидение. И достиг успеха, ведь победил с песней Wasted Love.



