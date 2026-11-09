Со слезами на глазах: Юлия Буйновская впервые рассказала о мобилизации своего мужа-актера

Украинская актриса Юлия Буйновская впервые рассказала, что ее муж, актер Егор Козлов, уже два месяца служит в Вооруженных силах Украины.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк, которое вышло на ее YouTube-канале.

Актриса призналась, что очень боялась того момента, когда муж присоединится к войску. В частности, из-за личного опыта ее семьи. В то же время супруги понимали, что рано или поздно это может произойти.

Он у меня очень умный, такие люди должны быть. Как бы мы ни помогали финансово, есть еще и другая помощь, и победа будет ближе,

– со слезами на глазах рассказала Юлия.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото со страницы в инстаграме yehor_kozlov

Напомним, что отец актрисы добровольцем ушел на фронт. Военная база, где он находился, попала под обстрел. В результате атаки все погибли, а мужчину придавило двумя этажами. Он стал единственным, кто выжил, однако получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь в течение трех месяцев. Несмотря на сложную реабилитацию и проблемы со здоровьем, отцу Юлии удалось вернуться к гражданской жизни.

Егора, по словам Буйновской, мобилизовали после отмены бронирования. Это произошло, когда он возвращался домой.

Была бронь, ее как раз сняли, он ехал домой – и его взяли,

– поделилась актриса.

И рассказала, что из-за службы мужа теперь сама отвечает за многие бытовые дела и обязанности, которые раньше они делили на двоих. В то же время она призналась, что очень хочет, чтобы Егор был рядом.

Интервью с Юлией Буйновской: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее Юлия Буйновская рассказывала о планах на пополнение в семье.