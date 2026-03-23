Как сейчас выглядит звезда 2000-х и исполнительница хита "Дважды в одну реку не войдешь" – Юлия Рай

Звезда 2000-х, украинская певица Юлия Рай впервые за долгое время появилась на публике. Она выступила на разогреве группы Kalush Orchestra в Австралии.

Мероприятие состоялось 16 марта в городе Брисбен. Как сейчас выглядит Юлия Рай, смотрите в материале 24 Канала.

На разогреве у Kalush Orchestra Юлия Рай исполнила одни из самых популярных своих треков: "Дважды в одну реку не войдешь" и "Ты меня полюбишь". Она выступила в платье с вышивкой, корсетным верхом и широкими рукавами.

Юлия Рай на разогреве у Kalush Orchestra / Фото из инстаграма певицы

Юлии Рай сейчас 42 года, она родом из Львова. Девушка с детства любила петь. В 16 лет написала песню "Река" ("Дважды в одну реку не войдешь"), которая стала одной из самых популярных в репертуаре певицы.

Влюбилась в парня, который не понял, каким сокровищем я могла бы стать для него. Решила отомстить, написать песню. Вот такая не совсем разделенная любовь, а потом она стала любовью, а потом мы разбежались. Первая любовь – об этом песня,

– рассказывала Рай в интервью КП.

Юлия писала песню около 15 минут. Позже девушка пошла к львовскому аранжировщику Юрию Антонюку, который познакомил ее со звукорежиссером на одной из радиостанций.

После этого, я вообще не помню, как все случилось ... Одно помню, что я выходила на прогулку, а в машинах звучала эта песня, из окон, из всех забегаловок, люди пили и пели эту песню. И так продолжалось, наверное, лет десять,

– делилась она.

В 1999 году Юлия поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на факультет иностранных языков, где проучилась год. Впоследствии девушка перевелась в Киевский национальный университет культуры и искусств. Она училась на факультете режиссуры и актерского искусства.

В 2009 году Рай вышла замуж за австралийца Павла Дроздова и переехала в Австралию. Влюбленные расписались в День святого Валентина, а небольшое празднование состоялось в ресторане одного из отелей. Они решили не тратить деньги на громкую свадьбу, а вместо этого поехали в медовый месяц в Таиланд на три недели.

В 2013 году в интервью "Высокому замку" певица рассказывала, что они встретились в Киеве. Брат Павла хотел взять в жены славянскую женщину. С "претенденткой", которую нашел через интернет, приехал знакомиться в столицу Украины, а с собой взял брата.

Так мы волею случая и встретили друг друга – на одной из киевских дискотек. Познакомились и разъехались. Потом у нас был длительный роман на расстоянии: Skype, телефон... Я получала от него подарки: игрушки, другие милые безделушки... И он все звал к себе в гости. Вот однажды я и решилась улететь в Австралию,

– рассказала Юлия.

Юлия Рай с мужем / Фото "Высокий замок"

После переезда в Австралию Рай продолжила заниматься творчеством, работала радиоведущей и в туристическом бизнесе. Она даже приняла участие в талант-шоу "X-Фактор" и дошла до двадцатки. В 2020 году в интервью КП певица не исключала, что может вернуться в Украину и возобновить карьеру здесь.