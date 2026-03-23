Захід відбувся 16 березня у місті Брисбен. Як зараз виглядає Юлія Рай, дивіться у матеріалі 24 Каналу.

На розігріві у Kalush Orchestra Юлія Рай виконала одні із найпопулярніших своїх треків: "Двічі в одну річку не ввійдеш" і "Ти мене полюбиш". Вона виступила у сукні з вишивкою, корсетним верхом і широкими рукавами.

Юлія Рай – "Двічі в одну річку не ввійдеш": дивіться відео онлайн

Юлія Рай – "Ти мене полюбиш": дивіться відео онлайн

Юлія Рай на розігріві у Kalush Orchestra / Фото з інстаграму співачки

Юлії Рай зараз 42 роки, вона родом зі Львова. Дівчина з дитинства любила співати. У 16 років написала пісню "Річка" ("Двічі в одну річку не ввійдеш"), яка стала однією із найпопулярніших в репертуарі співачки.

Закохалася в хлопця, котрий не зрозумів, яким скарбом я могла б стати для нього. Вирішила помститися, написати пісню. Ось така не зовсім розділена любов, а потім вона стала любов'ю, а потім ми розбіглися. Перше кохання – про це пісня,

– розповідала Рай в інтерв'ю КП.

Юлія писала пісню близько 15 хвилин. Пізніше дівчина пішла до львівського аранжувальника Юрія Антонюка, який познайомив її зі звукорежисером на одній з радіостанцій.

Після цього, я взагалі не пам'ятаю, як все трапилося… Одне пам'ятаю, що я виходила на прогулянку, а в машинах звучала ця пісня, з вікон, з усіх забігайлівок, люди пили та співали цю пісню. І так тривало, мабуть, років десять,

– ділилась вона.

Юлія Рай – "Двічі в одну річку не ввійдеш": слухайте пісню онлайн

У 1999 році Юлія вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов, де провчилась рік. Згодом дівчина перевелась до Київського національного університету культури та мистецтв. Вона навчалась на факультеті режисури та акторського мистецтва.

У 2009 році Рай вийшла заміж за австралійця Павла Дроздова і переїхала до Австралії. Закохані розписалися у День святого Валентина, а невеличке святкування відбулось у ресторані одного з готелів. Вони вирішили не витрачати гроші на гучне весілля, а натомість поїхали у медовий місяць до Таїланду на три тижні.

У 2013 році в інтерв'ю "Високому замку" співачка розповідала, що вони зустрілися у Києві. Брат Павла хотів взяти у дружини слов'янську жінку. З "претенденткою", яку знайшов через інтернет, приїхав знайомитися до столиці України, а з собою взяв брата.

Так ми волею випадку і зустріли одне одного – на одній із київських дискотек. Познайомилися і роз'їхалися. Потім у нас був тривалий роман на відстані: Skype, телефон… Я отримувала від нього подарунки: іграшки, інші милі дрібнички... І він усе кликав до себе в гості. От одного дня я й наважилася полетіти до Австралії,

– розповіла Юлія.

Юлія Рай з чоловіком / Фото "Високий замок"

Після переїзду до Австралії Рай продовжила займатися творчістю, працювала радіоведучою та у туристичному бізнесі. Вона навіть взяла участь у талант-шоу "X-Фактор" і дійшла до двадцятки. У 2020 році в інтерв'ю КП співачка не виключала, що може повернутися до України й відновити кар'єру тут.