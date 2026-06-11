Юлия Санина честно сказала, переживала ли кризис в браке с Валом Бебко

После начала полномасштабной войны фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем Валерием Бебко переехала за границу. Супруги нечасто появляются вместе на публике и почти не делятся подробностями личной жизни, из-за чего по сети ходили слухи, что якобы Вал и Юлия находятся на грани развода.

В эксклюзивном разговоре с 24 Каналом артистка прокомментировала эти предположения и ответила, действительно ли их семья переживала сложный период.

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Юлия Санина опровергла информацию о якобы проблемах в браке с Валерием Бебко.

Нам было достаточно весело наблюдать, как желтая пресса сначала сама придумала нам кризис, потом сама же его опровергла, а потом объявила, что я беременна, а потом, что только планирую второго ребенка. Мы с Валом стараемся относиться к этому спокойно и просим родителей не читать это, потому что они больше всего расстраиваются,

– сказала она.

Валерий Бебко и Юлия Санина / Фото из инстаграма певицы

Эксклюзивное интервью скоро читайте на 24 Канале

История любви Юлии Саниной и Валерия Бебко

Будущие супруги познакомились, когда Валерий работал на музыкальном телеканале MTV Украина, а Юлия пришла туда как журналистка, чтобы взять интервью.

После той встречи они начали общаться и впоследствии создали совместный музыкальный проект Val & Sanina и записали несколько песен. Со временем пара основала рок-группу The Hardkiss.

Свой роман они некоторое время не афишировали, однако в 2011 году Юлия и Валерий поженились. В 2015 году у супругов родился сын Даниил, которому 21 ноября исполнится 11 лет.