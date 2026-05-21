Юлия Свириденко показалась в особой вышиванке, которую создали на Херсонщине

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о своей особой вышиванке. Также она поздравила украинцев с Днем вышиванки, который отмечается сегодня.

Фотографиями в вышиванке Свириденко поделилась на своей странице в Threads.

Юлия Свириденко показалась в белой вышиванке с геометрическим орнаментом, которую создали на одном из предприятий прифронтовой Херсонской области.

Это работа людей, которые ежедневно живут и работают под обстрелами, но продолжают беречь традиции и создавать украинское. В узоре – цветы степной Херсонщины в классических для региона сине-зеленых цветах. Именно в этом сила наших традиций,

– написала премьер-министр.

Свириденко отметила, что у каждого украинца и у каждой украинки – свои орнаменты и цвета.

Но для всех нас это что-то очень родное, важное и одинаково ценное. И мы вместе сохраняем эту традицию во время экзистенциальной войны,

– добавила она.

Юлия Свириденко / Фото с Threads премьер-министра

Премьер-министр поздравила украинцев с Днем вышиванки на своей странице в инстаграме. Она напомнила, что этому празднику предшествовала акция, которую 20 лет назад провели студенты из Черновцов.

Сейчас День вышиванки объединяет украинцев по всему миру.

Вышиванка уже давно не только об одежде. Это символ, оберег и заявление. Она с нами повсюду: в будни и в праздничные мгновения, в моменты радости и в дни больших трагедий, на фронте и дома, во времена революций, во время прощания с лучшими людьми и даже в оккупации – как символ тихого сопротивления,

– отметила Свириденко.

Юлия Анатольевна добавила, что вышиванка – это "способ говорить о себе без лишних слов, познавать историю своей семьи и своего народа."

В каждом орнаменте – сила и красота традиции, которую наши предки сохранили сквозь века испытаний. Наша задача – беречь и лелеять ее в дальнейшем,

– подытожила премьер-министр.

Какие вышиванки у Владимира и Елена Зеленских?

Владимир и Елена Зеленские также обратились к украинцам в День вышиванки. Они опубликовали совместное поздравление, к которому прикрепили фотографию в красивых рубашках.

Первая леди надела белую вышиванку с синим орнаментом от украинского бренда Varenyky Fashion, которая сделана из льна. Рубашка стоит 18 тысяч 500 гривен.

Президент выбрал черную вышиванку с серым геометрическим орнаментом на груди.