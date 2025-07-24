Как сегодня живет Юрий Горбунов, который дебютировал на телевидении в 1999 году

Юрий Горбунов один из самых медийных ведущих и актеров страны. В этом году любимцу зрителей исполнится 55 лет, а немало из этих лет он посвятил своей карьере.

Родился Горбунов в Новом Роздоле, что на Львовщине, однако детство и юность проводил в Ивано-Франковской области. Уже в 1992 году закончил обучение в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого, и начал работу в драматическом театре. Как развивалась карьера шоумена, как завязались отношения с Осадчей и где Горбунов сейчас, читайте в материале Show24.

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От УТ-1 до звания заслуженного артиста Украины: как ему это удалось?

Чтобы развивать свою карьеру, юный Юрий выбрал Киев и переехал в столицу. Сначала он работал помощником режиссера в центре "Арт-Велес", а потом и сам стал режиссером клуба "Голливуд". Кроме того, Горбунов уже был ведущим некоторых программ: "Три точки" на УТ-1, а в 1999 году дебютировал в прямом эфире с шоу "Счастливый звонок".

Юрий Горбунов в молодости / Фото из инстаграма шоумена

Возможно, не все помнят, что в начале 2000-х годов Маша Ефросинина и Юрий Горбунов вели утреннее шоу "Подъем".

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов / Фото пресс-службы "1+1"

Постепенно медийная карьера ведущего шла вверх. Уже в 2005 году мужчина вел на СТБ программу "Вопрос для чемпионов", а через год – появился на телеэкранах в утреннем проекте "Завтрак с 1+1" вместе с Маричкой Падалко.

Юрий Горбунов и Маричка Падалко / Фото пресс-службы "1+1"

И это еще далеко не весь список проектов, лицом которых стал Горбунов: "Танцы со звездами", "Красота по-украински", "Я люблю Украину", "Большой пекарский турнир", "Голос страны" и "Голос. Дети", затем занял тренерское кресло в шоу "Лига смеха". В 2018 году начала выходить собственная программа ведущего – "ШоуЮры".

Да и фильмография у шоумена немалая: "Завтра будет завтра", "Роман выходного дня", "Последний москаль", "Село на миллион", "Сумасшедшая свадьба", "Большие Вуйки", "Бешеные соседи" и другие.

Юрий Горбунов в фильме "Скажене весілля-3" / Фото из инстаграма актера

Очевидно, что такая большая медийная работа не осталась без внимания государства, поэтому в 2015 году Юрий Горбунов получил звание заслуженного артиста Украины.

Юрий Горбунов / Фото пресс-службы "1+1"

Первый развод и отношения с Осадчей: что об этом известно?

Первой женой ведущего была театральная актриса Людмила, которая старше мужа на 12 лет. В браке у пары не родилось общих детей, однако Горбунов воспитывал дочь жены от предыдущих отношений, как родную.

Через 20 лет совместной жизни брак распался. Когда-то в СМИ писали, что причиной развода стал роман с Екатериной Осадчей.

Юрий Горбунов с первой женой Людмилой / Фото из открытых источников

Для ведущего период развода был сложным. Сегодня Горбунов может найти несколько минут на общение с бывшей женой. Известно, что женщина проживает в США.

Недавно рэпер YARMAK рассказал, что его семья во время войны была на грани развода.

А вот отношения с Осадчей у Юрия завязались на проекте "Голос.Дети". Но об их романе не знал никто. Карты открыли тогда, когда ведущая забеременела. В начале 2017 года пара поженилась, а в феврале родился сын Иван. К слову, крестным отцом мальчика стал Потап. В 2021 году родился второй ребенок супругов – сын Даниил.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграма телеведущего

В каких скандалах фигурировал Горбунов?

Пожалуй, самым громким скандалом в карьере актера стала история с сериалом "СМТ Ингулец". Все началось с того, что Игорь Кондратюк записал видеообращение по поводу того, что государство выделило 33 миллиона гривен на съемки упомянутой киноленты, которой руководил Горбунов.

Игорь Кондратюк обратился к Горбунову: смотрите видео онлайн

И по мнению актера, сериал должен "поднимать дух и патриотический настрой" украинцев, однако публика этого не поддержала. Кроме того, позже обнаружили сходство ленты с российским сериалом "Жуки". Поэтому Юрий с командой отказались от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец".

Впоследствии стало известно, что с 2021 года личность Юрия Горбунова перестала существовать для Маши Ефросининой, с которой он много лет проработал на одном телеканале. Сам актер не вдался в детали этой истории.

Пусть она вам эту историю расскажет, и тогда посмотреть, кто прав, а кто нет. Просто Маша сказала, но она забыла, что может быть продолжение этой истории. Вот пусть она расскажет, а я послушаю. Я могу это рассказать, но будет некрасиво. Нужно, чтобы прозвучало из первых уст. Это будет правильно,

– сказал Горбунов.

Чем сегодня занимается Юрий Горбунов?

Телеведущий продолжает работать в медийной сфере, а также проводит праздничные мероприятия – свадьбы, корпоративы, дни рождения и тому подобное.

Одной из самых острых тем в обществе является мобилизация. Известно, что актер не служил в армии, потому что учился в тот период, когда в театральном институте перестали брать ребят в армию. По мнению Горбунова, в тылу он сделает больше, чем на фронте, однако не исключает, что если нужно будет, то пойдет воевать.

Юрий Горбунов / Фото из соцсетей

Сегодня шоумен также занимается волонтерством, а в июле этого года получил награду как "Лучший телеведущий инфлюенсер 2025 Blogger Awards".