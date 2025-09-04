Юрий Горбунов показал архивное фото с кардинально изменившейся Тиной Кароль
- Юрий Горбунов поделился архивными фото с Тиной Кароль, которая кардинально изменилась с момента их сотрудничества на шоу "Танцы со звездами".
- Тина Кароль раньше предпочитала яркие образы, а теперь выбирает спокойные цвета и часто появляется без макияжа.
Ведущий Юрий Горбунов поделился архивными фото с разных проектов, на которых он работал. Среди них – фотография с Тиной Кароль.
Юрий Горбунов опубликовал серию фото на своей странице в инстаграме, пишет Show 24. Особое внимание фанов вызвал снимок с шоу "Танцы со звездами".
На фотографии Юрий Горбунов позирует с Тиной Кароль. В паре они вели танцевальный проект на протяжении нескольких сезонов, в частности, с 2006 по 2007 год.
Тина Кароль на фото предстала в ярком образе – изумрудном платье с накидкой, собранными волосами и эффектным макияжем с акцентом на глазах.
Тина Кароль и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Как выглядит Тина Кароль сейчас?
На этом снимке артистку даже сложно узнать, ведь с тех пор она кардинально изменила свой образ. Тина Кароль теперь предпочитает нюдовые и спокойные цвета, распущенным волнистым волосам. Часто певица появляется в своем блоге без макияжа и фотошопа.
К тому же в начале карьеры Тина Кароль имела вес около 67 килограммов, а сейчас звезда весит около 52. Певица активно занимается спортом, гимнастикой и йогой.
Тина Кароль сейчас / Фото из инстаграма Тины Кароль
Что известно о "Танцах со звездами"?
Это украинская версия международного телепроекта, который был основан в Великобритании. Известные люди шоубизнеса объединялись в пары с профессиональными танцовщиками и на глазах публики и зрителей должны были демонстрировать свои танцевальные способности. В Украине шоу стартовало в 2006 году. Перезагрузка проекта состоялась в 2017. Последний сезон прошел в 2021 году. Интересно, что победителем первого сезона стал Владимир Зеленский – в то время комик и шоумен.