Юрий Горбунов опубликовал серию фото на своей странице в инстаграме, пишет Show 24. Особое внимание фанов вызвал снимок с шоу "Танцы со звездами".

На фотографии Юрий Горбунов позирует с Тиной Кароль. В паре они вели танцевальный проект на протяжении нескольких сезонов, в частности, с 2006 по 2007 год.

Тина Кароль на фото предстала в ярком образе – изумрудном платье с накидкой, собранными волосами и эффектным макияжем с акцентом на глазах.



Тина Кароль и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Как выглядит Тина Кароль сейчас?

На этом снимке артистку даже сложно узнать, ведь с тех пор она кардинально изменила свой образ. Тина Кароль теперь предпочитает нюдовые и спокойные цвета, распущенным волнистым волосам. Часто певица появляется в своем блоге без макияжа и фотошопа.

К тому же в начале карьеры Тина Кароль имела вес около 67 килограммов, а сейчас звезда весит около 52. Певица активно занимается спортом, гимнастикой и йогой.



Тина Кароль сейчас / Фото из инстаграма Тины Кароль