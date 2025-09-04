Юрій Горбунов опублікував серію фото на своїй сторінці в інстаграмі, пише Show 24. Особливу увагу фанів викликав знімок з шоу "Танці з зірками".

До слова Джамала замінила Тіну Кароль на Нацвідборі-2026: як відреагувала попдіва

На світлині Юрій Горбунов позує з Тіною Кароль. У парі вони вели танцювальний проєкт упродовж кількох сезонів, зокрема, з 2006 до 2007 року.

Тіна Кароль на фото постала у яскравому образі – смарагдовій сукні з накидкою, зібраним волоссям та ефектним макіяжем з акцентом на очах.



Тіна Кароль та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Який вигляд має Тіна Кароль зараз?

На цьому знімку артистку навіть складно впізнати, адже з того часу вона кардинально змінила свій образ. Тіна Кароль тепер надає перевагу нюдовим і спокійним кольорам, розпущеному хвилястому волоссю. Часто співачка з'являється у своєму блозі без макіяжу та фотошопу.

До того ж на початку кар'єри Тіна Кароль мала вагу близько 67 кілограмів, а зараз зірка важить близько 52. Співачка активно займається спортом, гімнастикою та йогою.



Тіна Кароль зараз / Фото з інстаграму Тіни Кароль