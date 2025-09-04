Юрій Горбунов показав архівне фото з Тіною Кароль, яка кардинально змінилася
- Юрій Горбунов поділився архівними фото з Тіною Кароль, яка кардинально змінилася з моменту їх співпраці на шоу "Танці з зірками".
- Тіна Кароль раніше надавала перевагу яскравим образам, а тепер обирає спокійні кольори та часто з'являється без макіяжу.
Ведучий Юрій Горбунов поділився архівними фото з різних проєктів, на яких він працював. Серед них – світлина з Тіною Кароль.
Юрій Горбунов опублікував серію фото на своїй сторінці в інстаграмі, пише Show 24. Особливу увагу фанів викликав знімок з шоу "Танці з зірками".
На світлині Юрій Горбунов позує з Тіною Кароль. У парі вони вели танцювальний проєкт упродовж кількох сезонів, зокрема, з 2006 до 2007 року.
Тіна Кароль на фото постала у яскравому образі – смарагдовій сукні з накидкою, зібраним волоссям та ефектним макіяжем з акцентом на очах.
Тіна Кароль та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Який вигляд має Тіна Кароль зараз?
На цьому знімку артистку навіть складно впізнати, адже з того часу вона кардинально змінила свій образ. Тіна Кароль тепер надає перевагу нюдовим і спокійним кольорам, розпущеному хвилястому волоссю. Часто співачка з'являється у своєму блозі без макіяжу та фотошопу.
До того ж на початку кар'єри Тіна Кароль мала вагу близько 67 кілограмів, а зараз зірка важить близько 52. Співачка активно займається спортом, гімнастикою та йогою.
Тіна Кароль зараз / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Що відомо про "Танці з зірками"?
Це українська версія міжнародного телепроєкту, що був започаткований у Великій Британії. Відомі люди шоубізнесу об'єднувалися у пари з професійними танцівниками та на очах публіки й глядачів мали демонструвати свої танцювальні здібності. В Україні шоу стартувало у 2006 році. Перезавантаження проєкту відбулось у 2017. Останній сезон пройшов у 2021 році. Цікаво, що переможцем першого сезону став Володимир Зеленський – на той час комік і шоумен.