Стал совладельцем новой компании "Квартала 95": где сейчас актер Юрий Крапов

Юрий Крапов – один из актеров Студии "Квартал 95", который остается единственным участником, кто не имеет страницы в соцсетях. Вероятно, юморист таким образом избегает дополнительной публичности.

Крапов родом из Кривого Рога. Сначала учился в школе, а после 8 класса поступил в Суворовское училище. Высшее образование получал в Криворожском горнорудном институте на электротехническом факультете. 24 Канал расскажет, что известно о жизни Юрия и где он сейчас.

К теме Кто такая Ирина Пикалова, которая получила долю в новой компании "Квартала 95" и является кумой Зеленских

Карьера в "95 Квартале"

Еще в юные годы актер вместе с Юрием Корявченковым (Юзиком) были участниками студенческого театра эстрадных миниатюр "Короткое замыкание". Впоследствии объединились в одну команду, которой руководил Александр Пикалов.

Далее юмористический путь Крапова пролегал через команду "Криворожская шпана", а уже позже вместе с Владимиром Зеленским стали членами коллектива КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

Юрий Крапов и Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

Впоследствии появилась команда "95 квартал", которая в 2003 году переросла в студию. В 2005 году Юрий переехал в Киев, чтобы посвятить себя карьере.

Что интересно, Крапов не чурался и другой работы. Ранее он работал электриком, фотографом и специалистом клетевого спуска подъема на шахте.

В "Квартале" актер перевоплощался в разные роли: Виктор Ющенко, Николай Азаров, Леонид Кучма, Петр Порошенко, полицейский и тому подобное.

Он также снялся в фильме "Слуга народа" и озвучил несколько мультфильмов, среди которых есть "Angry Birds в кино".

Личная жизнь

В 2010 году он женился на избраннице, по имени Людмила. Пара воспитывает сына Константина.

Юрий Крапов с женой и сыном / Фото из открытых источников

Актер даже рассказывал, что раньше жена ревновала его к Владимиру Зеленскому.

Жена постоянно ревнует к Зеленскому, говорит: "Ты со своим Вовой времени проводишь больше, чем со мной",

– признавался юморист.

Где сейчас Юрий Крапов?

Несмотря на то, что комик ведет не слишком публичный образ жизни, однако в "Квартале 95" таки выступает, оставаясь одним из постоянных актеров.

В 2024 году разгорелся скандал. Юрий был участником сценки, где исполнял песню о переговорах Украины и России. И все бы ничего, если бы на заднем фоне не транслировали видео с погибшим военным Юрием Назаренко. Вдова возмутилась, ведь представители "Квартала" не обращались к ней с разрешением использовать ролик в программе.

"Квартал 95" без разрешения использовал видео погибшего защитника Юрия Назаренко

После огласки студия извинилась, а номер удалили с официального аккаунта в ютубе.

В начале декабря этого года стало известно, что Юрий Крапов получил долю в совладении новой компании "95 Квартала" – ООО "Квартал ЮА". Это было сделано для того, чтобы забрать из документов имя Тимура Миндича, который обокрал государство, выехал из Украины и еще и был совладельцем Студии "Квартал 95".

Среди других владельцев: Степан Казанин, Евгений Кошевой, Роман Маров, Александр Пикалов и Ирина Пикалова.