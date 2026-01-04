Укр Рус
4 января, 14:43
1

В боях на Сумском направлении погиб постановщик Нового канала Юрий Мигашко

София Хомишин
Основні тези
  • Юрий Мигашко, который работал в Starlight Production, погиб на фронте во время выполнения боевых действий на Сумском направлении.
  • Он присоединился к Силам обороны в марте 2022 года и работал постановщиком на Новом канале.

На фронте погиб Юрий Мигашко, который около 10 лет работал в команде Starlight Production.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нового канала.

Юрий работал постановщиком на Новом канале, а также декоратором-постановщиком на других известных проектах телеканалов медиагруппы Starlight Production.

Для справки! Starlight Production – один из ведущих украинских продакшенов, который входит в состав медиагруппы Starlight Media. Компания занимается производством телевизионных шоу, сериалов и другого видеоконтента для украинских телеканалов, таких как СТБ, Новый канал и ICTV2, а также для цифровых платформ. Среди ее известных проектов – "МастерШеф", "Холостяк", "Кто сверху?" и другие.

Что известно о военной службе Юрия Мигашко?

  • Юрий присоединился к Силам обороны в марте 2022 года.
  • Недавно он погиб во время выполнения боевых действий на Сумском направлении.
  • Информацию о дне и времени прощания с военным сообщат позже.