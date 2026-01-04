В боях на Сумском направлении погиб постановщик Нового канала Юрий Мигашко
- Юрий Мигашко, который работал в Starlight Production, погиб на фронте во время выполнения боевых действий на Сумском направлении.
- Он присоединился к Силам обороны в марте 2022 года и работал постановщиком на Новом канале.
На фронте погиб Юрий Мигашко, который около 10 лет работал в команде Starlight Production.
Юрий работал постановщиком на Новом канале, а также декоратором-постановщиком на других известных проектах телеканалов медиагруппы Starlight Production.
Для справки! Starlight Production – один из ведущих украинских продакшенов, который входит в состав медиагруппы Starlight Media. Компания занимается производством телевизионных шоу, сериалов и другого видеоконтента для украинских телеканалов, таких как СТБ, Новый канал и ICTV2, а также для цифровых платформ. Среди ее известных проектов – "МастерШеф", "Холостяк", "Кто сверху?" и другие.
Что известно о военной службе Юрия Мигашко?
- Юрий присоединился к Силам обороны в марте 2022 года.
- Недавно он погиб во время выполнения боевых действий на Сумском направлении.
- Информацию о дне и времени прощания с военным сообщат позже.