Выбираю очень тщательно, – Горбачева после развода с Никитиным заговорила о новых романах
В июле 2025 года стало известно, что украинский продюсер во второй раз развелся с Ольгой Горбачевой. Впервые пара рассталась в 2009 году, но через семь лет возобновила брак. На этот раз они приняли окончательное решение.
Хотя у бывших возлюбленных двое детей, каждый из них продолжает жить своей жизнью. В интервью Маричке Падалко певица откровенно рассказала о подробностях своей личной жизни и о том, готова ли она к новым отношениям.
Сегодня Горбачева живет с дочерьми в США. У женщины уже были первые свидания с американцами после разрыва с Юрием, а также она научилась проводить время в одиночестве в барах и путешествиях.
Ходила на свидания. Я сейчас очень много путешествую, поскольку Юра во время моих приездов сам остается с младшей дочерью. Я научилась сама ходить в бары. Заметила, что всю жизнь ждала, когда меня выберут. А теперь могу сама подойти к парню, который мне понравился,
– призналась певица.
Ольга не ставит перед собой цель найти себе нового избранника. Она считает, что ее будущий муж существует, однако они еще не встретились. Женщина уже любит этого человека, а это особое ощущение пришло к ней во время медитации.
Однако Горбачева пока не мечтает о свадьбе. Более того, бывшая Никитина не уверена, хочет ли она вообще снова жить под одной крышей с мужчиной, однако тему помолвки не исключает.
После развода Ольга и Юрий сохранили хорошие отношения, ведь обсуждают между собой новых партнеров.
Мы все время обсуждаем, какие у нас женихи. Я его спрашиваю: "Юра, как у тебя дела?" Он отвечает: "У меня очень высокие требования к женщине, и пока такую, как ты, не встретил". А я ему рассказала, что две недели пользовалась приложением для знакомств и познакомилась с несколькими творческими мужчинами,
– подытожила певица.
Почему Горбачева и Никитин развелись
Причиной первого развода пары стала измена продюсера со своей сотрудницей. А вот что касается второго, то оба бывших супруга не вдаются в подробности.
В начале июня Юрий Никитин признался, что на данный момент они официально не развелись. На это есть свои нюансы.