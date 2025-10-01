Юрий Никитин рассекретил, почему на самом деле разводится с Горбачевой после 9 лет брака
- Юрий Никитин разводится с Ольгой Горбачевой после 9 лет брака.
- Никитин отметил, что в их отношениях не было третьих лиц, и они оба устали от отношений, которые имели, но намекнул на возможное примирение в будущем.
Недавно стало известно, что продюсер Юрий Никитин разводится с певицей Ольгой Горбачевой после 9 лет брака. Теперь он впервые откровенно прокомментировал это решение.
Сообщает Show24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Юрий дал интервью, где заинтриговал словами, что не знает, последний ли это их развод с Ольгой. Тем самым, намекнув на возможное примирение.
Мне кажется, что сейчас мы находимся в лучших отношениях, чем в последний период, когда жили как пара. На какое-то время наши дороги расходятся. Это не хорошо и не плохо – просто такая ситуация,
– заявил продюсер.
Он отметил, что решение расстаться они принимали вдвоем с женой.
Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто выразила мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было,
– подчеркнул Юрий.
Интервью с Юрием Никитиным: смотрите видео онлайн
В июле на ютуб-канале Славы Демина вышло интервью с Ольгой Горбачевой, где она заявила, что уже около трех месяцев не живет вместе с мужем и у них с Никитиным происходит "процесс завершения отношений".
Что известно об отношениях Никитина и Горбачевой?
- Пара познакомилась во время "Таврийских игр" в конце 90-х годов. Через некоторое время Юрий и Ольга начали встречаться. Позже у них родилась дочь Полина. В 2007 году Никитин и Горбачева поженились, но через два года приняли решение разойтись.
- В 2011 году они возобновили отношения, через три года у пары родилась вторая дочь. Девочку зовут Серафима. В 2016 Юрий и Ольга во второй раз поженились.
- В то же время летом этого года стало известно, что Никитин и Горбачева разводятся.