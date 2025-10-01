Юрій Нікітін розсекретив, чому насправді розлучається з Горбачовою після 9 років шлюбу
- Юрій Нікітін розлучається з Ольгою Горбачовою після 9 років шлюбу.
- Нікітін зазначив, що в їхніх стосунках не було третіх осіб, і вони обидва втомилися від стосунків, які мали, але натякнув на можливе примирення в майбутньому.
Нещодавно стало відомо, що продюсер Юрій Нікітін розлучається зі співачкою Ольгою Горбачовою після 9 років шлюбу. Тепер він вперше відверто прокоментував це рішення.
Зокрема, розповів, хто був ініціатором розриву. Повідомляє Show24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Юрій дав інтерв'ю, де заінтригував словами, що не знає, чи це останнє їхнє розлучення з Ольгою. Тим самим, натякнувши на можливе примирення.
Мені здається, що зараз ми знаходимося в кращих стосунках, ніж в останній період, коли жили як пара. На якийсь час наші дороги розходяться. Це не гарно і не погано – просто така ситуація,
– заявив продюсер.
Він зазначив, що рішення розлучитися вони приймали вдвох з дружиною.
Це взаємна історія. Більшим ініціатором у фіналі була Оля, але вона просто висловила думку, яка була в нас обох. Ми втомилися від тих стосунків, які були. Нам потрібен якийсь час, можливо – перезавантаження. Третіх осіб в цій історії не було,
– наголосив Юрій.
Інтерв'ю з Юрієм Нікітіним: дивіться відео онлайн
В липні на ютуб-каналі Слави Дьоміна вийшло інтерв'ю з Ольгою Горбачовою, де вона заявила, що вже близько трьох місяців не живе разом з чоловіком і в них з Нікітіним відбувається "процес завершення стосунків".
Що відомо про стосунки Нікітіна та Горбачової?
- Пара познайомилася під час "Таврійських ігор" наприкінці 90-х років. Через деякий час Юрій та Ольга почали зустрічатися. Пізніше в них народилася донька Поліна. У 2007 році Нікітін та Горбачова одружилися, але через два роки прийняли рішення розійтися.
- У 2011 році вони відновили стосунки, через три роки в пари народилася друга донька. Дівчинку звуть Серафима. У 2016 Юрій та Ольга вдруге одружилися.
- Водночас влітку цього року стало відомо, що Нікітін і Горбачова розлучаються.