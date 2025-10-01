Зокрема, розповів, хто був ініціатором розриву. Повідомляє Show24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Важливо Помер один із засновників "Піккардійської терції" – Богдан Богач

Юрій дав інтерв'ю, де заінтригував словами, що не знає, чи це останнє їхнє розлучення з Ольгою. Тим самим, натякнувши на можливе примирення.

Мені здається, що зараз ми знаходимося в кращих стосунках, ніж в останній період, коли жили як пара. На якийсь час наші дороги розходяться. Це не гарно і не погано – просто така ситуація,

– заявив продюсер.

Він зазначив, що рішення розлучитися вони приймали вдвох з дружиною.

Це взаємна історія. Більшим ініціатором у фіналі була Оля, але вона просто висловила думку, яка була в нас обох. Ми втомилися від тих стосунків, які були. Нам потрібен якийсь час, можливо – перезавантаження. Третіх осіб в цій історії не було,

– наголосив Юрій.

Інтерв'ю з Юрієм Нікітіним: дивіться відео онлайн

В липні на ютуб-каналі Слави Дьоміна вийшло інтерв'ю з Ольгою Горбачовою, де вона заявила, що вже близько трьох місяців не живе разом з чоловіком і в них з Нікітіним відбувається "процес завершення стосунків".

Що відомо про стосунки Нікітіна та Горбачової?