В частности, рассказал, кто был инициатором разрыва.

Юрий дал интервью, где заинтриговал словами, что не знает, последний ли это их развод с Ольгой. Тем самым, намекнув на возможное примирение.

Мне кажется, что сейчас мы находимся в лучших отношениях, чем в последний период, когда жили как пара. На какое-то время наши дороги расходятся. Это не хорошо и не плохо – просто такая ситуация,

– заявил продюсер.

Он отметил, что решение расстаться они принимали вдвоем с женой.

Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто выразила мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было,

– подчеркнул Юрий.

В июле на ютуб-канале Славы Демина вышло интервью с Ольгой Горбачевой, где она заявила, что уже около трех месяцев не живет вместе с мужем и у них с Никитиным происходит "процесс завершения отношений".

Что известно об отношениях Никитина и Горбачевой?