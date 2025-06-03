Вместе уже 57 лет: Юрий Рыбчинский впервые за долгое время показался с женой на публике
- Юрий Рыбчинский и его жена Александра вместе уже 57 лет.
- Александра поделилась, что быть в отношениях с творческой личностью – это постоянный труд, а их сын отметил, что она всегда заботилась об атмосфере дома.
- Юрий Рыбчинский отпраздновал 80-летний юбилей большим концертом во Дворце "Украина", на который пришел с женой.
Легендарный поэт Юрий Рыбчинский вышел в свет вместе с женой. Его избранница Александра призналась, есть ли сложности в отношениях с творческой личностью.
22 мая Юрий Рыбчинский отпраздновал юбилей – 80-летия. По этому случаю во Дворце "Украина" состоялся большой концерт, который посвятили дню рождения поэта. Это мероприятие Рыбчинский посетил с женой, пишет Show 24 со ссылкой на "Вікна СТБ".
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Юрий Рыбчинский уже 57 лет состоит в браке с женой Александрой. Женщина призналась, что быть в отношениях с поэтом – это постоянный труд.
Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы,
– рассказала Александра Рыбчинская.
Как сейчас выглядит жена Юрия Рыбчинского / Скриншот с видео
Сын супругов, Евгений Рыбчинский, добавил, что мама всегда заботилась о быте и атмосфере дома.
"Он никогда не убирал в квартире. Это все делала мама. Она создавала ту атмосферу, в которой его гений смог реализоваться", – сказал поэт.
Юрий и Александра Рыбчинские поженились 1 апреля 1969 года. В конце того же года у пары родился сын. Как рассказывал поэт, в то время Александра работала тренером по художественной гимнастике, поэтому Евгений фактически рос в спортивном зале. Но впоследствии тоже выбрал творческий путь и стал поэтом и композитором.
В этом году Юрий и Александра Рыбчинские отпраздновали 56 годовщину брака.