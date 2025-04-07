Друг друга сожрали, – Юрий Ткач объяснил, что вызвало кризис в браке с женой

Ведущий и юморист Юрий Ткач и его жена Виктория были на грани развода. Но сейчас супругам удалось наладить отношения и найти, что стало проблемой.

Юрий Ткач прокомментировал кризис в браке с женой в программе "Тур по звездам", передает Show 24. Он назвал причину, из-за которой возникли трудности.

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Из-за недоговаривания, непроговаривания проблем. Накапливали очень много того, что не нравилось друг в друге. Потом это перерастало в обиды и ссоры. Мы друг друга просто сожрали. Потом надо было сепарироваться, у нас все получилось,

– рассказал юморист.

Супруги в один момент поняли, что так дальше продолжаться не может, поэтому решили разъехаться. По словам Ткача, они долгое время не общались, но старались быть на связи. Юрий пытался давать жене больше пространства, свободы и свободного времени.

"Был очень интересный процесс сближения. Мы стали совсем другими людьми. Если есть проблемы, то выходим через договоренности", – отметил Юрий Ткач.

Что известно о браке Ткача с женой

Юрий и Виктория познакомились на дне рождении. Следующая их встреча привела к романтическим отношениям. Через год пара обручилась, в 2014 году они поженились. У супругов родилась дочь Лиза.

Недавно Юрий Ткач признался, что едва не развелся с женой из-за кризиса. Юморист делился, что им прежде всего помогла психотерапия и различные практики. После того, как пара снова сблизилась, Юрий Ткач решил обвенчаться с женой.