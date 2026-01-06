Пародирует Зеленского, Трампа и путинистов: где сейчас "кварталовец" Юрий Великий

Юмористические видео Юрия Великого в начале полномасштабного вторжения поднимали настроение всем украинцам. Тогда о нем узнало немало людей, однако карьера комика продолжается уже много лет.

Юрий Великий является не только сольным юмористом, но и актером и сценаристом "Квартала 95". В материале 24 Канала узнавайте больше о биографии комика, личной жизни и одном из громких скандалов.

Как начиналась карьера Юрия Великого?

Юрий Великий родился в Одесской области в городе Подольск. В 2002 году получил высшее образование – получил диплом по морскому праву в Одесском национальном морском университете. Затем выучился на управление морским транспортом. Несмотря на такую специальность Юрий понял, что хочет заниматься творчеством.

Подольск – это моя малая родина. Где я родился, где живут родители. Но становление как творческого человека состоялось в Одессе. Я с 6 лет там проводил все каникулы и понимал, что рано или поздно поеду туда учиться и жить. В творческом плане я позиционирую себя как одессит,

– рассказывал Юрий Великий.



Юрий Великий в детстве и сейчас / Фото из инстаграма "Квартала 95"

В студенческие годы Великий познакомился с Сергеем Цвиловским, участником команды КВН "Флибустьеры". Так они начали играть вместе. В 2005 году создали дуэт "Братья Шумахеры", с которым выступали на различных шоу и одесских телеканалах.

Впоследствии дуэт стал участником других юмористических проектов: "Бойцовский клуб", "Киев Вечерний", "Вечерний Квартал". "Братья Шумахеры" выступали с "Кварталом" с 2009 по 2016 год.

Мы хотели развиваться как актеры и писать больше для себя. Мы не могли писать себе и не писать им. Это был разговор с Владимиром Зеленским. Без скандалов,

– так Юрий Великий описал уход от "Квартала".

"Братья Шумахеры" / Скриншот из видео

В 2019 году коллектив "Братьев Шумахеров" распался. Юрий создал собственный ютуб-канал, где публиковал юмористические видео. Сейчас на него подписаны более 1,2 миллиона человек. К тому времени ему снова предложили место в "Квартале 95" – Юрий согласился и вернулся к работе в студии.

К слову, Сергей Цвиловский, вероятно, переехал за границу. Как рассказывал Юрий Великий, украинский номер его бывшего друга – неактивен, поэтому между ними нет коммуникации. Хотя распад группы состоялся без ссор.

Скандал и попадание в "Миротворец"

В январе 2024 года "Квартал 95" попал в громкий скандал из-за одного из номеров. В нем изобразили вынужденную переселенку из Скадовска (временно оккупированного), которая плохо общалась на украинском и искажала слова, в том числе и название города.

Актерами в этой сценке были Ирина Гатун и Юрий Великий, поэтому на них обрушилось наибольшее количество критики. Юморист попал в "Миротворец": причиной назвали "публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях". Сейчас его профиль удален из базы.

Да, это неудачная шутка. Его не должно было быть. Но он там стоял и ни у кого не вызвал вопросов. Я не оправдываю себя, но говорю, что это действительно можно не заметить. Мы никого не хотели обидеть. Я это признал и сделал выводы,

– так Юрий Великий прокомментировал скандал.

Где сейчас Юрий Великий?

Юморист продолжает заниматься тем, что удается ему лучше всего. Он работает актером в "Квартале 95", но продолжает создавать собственные комедийные видео, где пародирует различных политиков, общественных деятелей и публичных персон.

Одна из пародий Юрия Великого: видео

Среди них Трамп, Зеленский, Путин, россияне-путинисты, пропагандисты и многие другие.

Образ президента – один из тех, в которые я уже давно вжился. Это, наверное, один из самых простых для меня образов, он дается легко,

– признавался Юрий Великий.



Юрий Великий и Владимир Зеленский / Скриншот из видео

Вместе с другими "кварталовцами" Юрий Великий ездит выступать к военным, медикам, волонтерам, спасателям, семьям защитников.

Для нас это большая честь выступать перед такими зрителями. Когда видишь этих людей, ты понимаешь – это настоящие железные люди. И когда после концерта фотографируемся со зрителями, видно по их лицам, что им это очень нужно,

– говорил юморист.

Относительно личной жизни, в декабре 2024 года Юрий Великий поделился новостями: он женился. Его избранницу зовут Алина.

Они построили не только семью, но и занимаются сольной карьерой Юрия Великого и вместе выступают на концертах.

"Между нами бывают, не скажу, что ссоры, но споры точно. Но в этом есть плюс: когда ты много лет работаешь в сфере юмора, то можешь не заметить каких-то моментов, где еще может быть что-то смешное. А она замечает и часто подсказывает вещи, которые действительно работают. Но самое главное, когда выходишь на сцену с близким человеком, ты чувствуешь особую эмоцию", – рассказывал комик.