Предателя Бардаша приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор продюсеру Юрию Бардашу. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства за пропаганду войны.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Винницкого городского суда Винницкой области. Имя обвиняемого не указывается, однако из дела следует, что речь идет о Бардаше, пиши ряд украинских СМИ.

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Суд признал, что продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который долгое время жил и работал в Украине, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал агрессию России против Украины. Он осознавал, что может влиять на мнение людей в украинском и российском обществах.

Чтобы сохранить свои активы и осуществлять деятельность в России, обвиняемый давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины. К тому же он публиковал материалы и проводил прямые трансляции, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду, в социальных сетях. Сообщается, что на судебные заседания обвиняемый не появлялся.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства:

часть 2 статьи 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

часть 1 статьи 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституции Украины, а также распространение материалов к совершению таких действий);

часть 2 статьи 110 (пропаганда войны);

часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Приговор еще не вступил в законную силу.

Кто такой Юрий Бардаш