Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на баскетбольном матче в парных образах

В понедельник, 25 мая, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили четвертый матч финала Восточной конференции НБА между командами "Нью-Йорк Никс" и "Кливленд Кавальерс". Они появились на публике в парных образах.

Об этом сообщает People. Знаменитости болели за "Нью-Йорк Никс" с трибун в первом ряду.

Кайли Дженнер выбрала синюю футболку "Никс" и джинсы, а свой образ дополнила черной сумкой Chanel и серьгами.

Тимоти Шаламе надел кожаную куртку "Никс" с логотипом команды поверх серой футболки и серебряную цепочку. На фотографиях звездная пара выглядела счастливой.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на игре / Фото Getty Images

Это уже второе свидание Кайли и Тимоти на баскетбольном матче за несколько недель. 6 мая они побывали на второй игре полуфинала Восточной конференции НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс".

Отметим, что влюбленные часто появляются вместе на играх нью-йоркской баскетбольной команды.

Главное об отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Слухи о романе между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились в апреле 2023 года. Сообщалось, что в начале года они познакомились на Неделе моды в Париже.

Позже предпринимательница и актер впервые появились вместе на публике. В сентябре 2023-го они посетили мероприятие Renaissance World Tour.

Впоследствии Дженнер и Шаламе продолжали подогревать слухи об отношениях, появляясь вместе на Открытом чемпионате США, церемонии вручении премии "Золотых глобус" и нескольких баскетбольных матчах.

Интересно, что недавно Кайли сама пришла на Met Gala 2026. Тимоти не сопровождал возлюбленную на балу Института костюма, поскольку был на игре любимой команды "Нью-Йорк Никс".