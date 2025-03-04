Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер засветились на Оскаре-2025: история любви самой романтичной пары

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе – одна из самых загадочных пар Голливуда. Первые сплетни об их романе появились еще два года назад, однако они долгое время не появлялись на публике вместе. А уже с сентября 2023 публично заявили об отношениях и появляются в паре на каждом событии.

24 Канал собрал все, что известно об отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе – от первых слухов об их романе до последних выходов в свет.

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Сплетни об отношениях

В конце 2022 – начале 2023 попытки Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта восстановить романтические отношения не увенчались успехом. А уже в апреле Кайли впервые увидели на встречах с Тимоти Шаламе. Они имели несколько свиданий, где знакомились и развлекались.

Тимоти – настоящий джентльмен и относится к Кайли с уважением. Он очень обаятельный, заставляет ее смеяться, и с ним легко общаться. Он не похож ни на одного из других парней, с которыми она встречалась раньше, и хотя он может показаться не похожим на ее тип, у них очень хорошая химия,

– говорил инсайдер.

Кайли и Тимоти сначала решили скрывать отношения. Это также было связано с тем, что для модели в приоритете оставались ее дети.

В июне пару впервые сфотографировали вместе, а еще стало известно, что Кайли Дженнер может на неделю оставаться дома у Тимоти Шаламе.

Когда пара публично объявила об отношениях

В сентябре 2023 года Кайли и Тимоти впервые вышли вместе на публику. Это произошло на концерте ко дню рождения Бейонсе.

После этого события пара не стеснялась выходить на люди вместе и даже проявлять чувства на публике – обниматься, держаться за руки или целоваться.

Добавим, что роман Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе для многих стал неожиданностью. Поэтому в сети появились слухи, что на самом деле пара играет на публику ради пиара, а инициатором этого была Крис Дженнер. Однако довольно показательным является решение Кайли, чтобы актер не снимался в их реалити-шоу. Возможно, так она опровергает подобные упреки.

В конце 2023 года Кайли Дженнер впервые назвала Шаламе своим бойфрендом.

Публичные выходы Кайли и Тимоти

В январе 2024 года Кайли и Тимоти дебютировали на премии "Золотой глобус" в черных нарядах. Они не стеснялись проявлять чувства на камеру.

Звезды продолжали ходить на свидания, отдыхать вместе и даже отпраздновали Рождество с семьями. В то же время и актер, и модель сдержанно говорили о личном в интервью.

Тимоти напоминает Кайли жить в настоящем моменте, и ей это очень нравится. Они оба помогают друг другу становиться лучше, и это постоянная составляющая их отношений,

– делился инсайдер.

На днях пара появилась вместе на церемонии вручения премии Оскар. Тимоти Шаламе выбрал желтый костюм, а Кайли Дженнер черное платье с блестками. Они в очередной раз демонстрировали чувства и очаровали сеть.



Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Оскаре / Фото Getty Images