Болезнь вернулась: Кайли Миноуг откровенно рассказала о борьбе с раком

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг рассказала о борьбе с раком груди. Она впервые призналась о возвращении диагноза и тайном лечении.

Кайли Миноуг задела сложные темы в документальном сериале Netflix, посвященный ее жизни и творчеству. Лента называется "Кайли", пишет The Guardian.

В 2005 году певица впервые прошла лечение рака молочной железы. Но через 16 лет болезнь вернулась.

Мне во второй раз диагностировали рак в начале 2021 года. На этот раз я смогла оставить это при себе... не так, как в первый раз. К счастью, я пережила это. Снова. И все хорошо,

– подчеркнула Кайли Миноуг.

Артистка призналась, что после лечения ей было сложно подобрать подходящее время, чтобы рассказать о борьбе с раком. К тому же в то время она была очень истощена.

"Я не чувствовала обязанности рассказывать об этом всему миру. Да и не могла тогда, потому что была просто оболочкой человека. В определенный момент я даже не хотела выходить из дома", – признавалась Миноуг.

Знаменитость добавила, что второй раз ей поставили диагноз после планового обследования. Поэтому это стало ласковым напоминанием для других – вовремя обращаться к врачам. Кайли Миноуг добавила, что эмоциональное воздействие от болезни до сих пор остается с ней, пишет BBC.

Это очень глубокий и длительный опыт, и он до сих пор остается со мной во многих аспектах,

– отметила звезда.

Напомним, впервые у Кайли Миноуг обнаружили рак молочной железы в 2005 году. Тогда она отменила гастрольный тур и прошла лечение: тяжелую операцию и длительную химиотерапию. Через несколько лет артистка вернулась в шоубизнес.

Что известно о Кайли Миноуг?

Кайли Миноуг – австралийская певица, актриса и автор песен. Она родилась в пригороде Мельбурна в семье бухгалтера и бывшей артистки балета.

В возрасте 10 лет Кайли получила второстепенную роль в мыльной опере, впоследствии получила роль в другом сериале. В 1986 году она прошла прослушивание, чтобы сняться в мыльной опере "Соседи", что была безумно популярной. Так всего за один год Кайли Миноуг выиграла несколько премий как звезда телевидения.

В июле 1987 году артистка выпустила дебютный сингл, а впоследствии и альбом. В 2000 году ее песня Spinning around стала хитом вечеринок, а композиция Come into my life получила Грэмми.