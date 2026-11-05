Тина Кароль, Злата Огневич и Слава Каминская: как на самом деле зовут украинских звезд

Зрители знают их по громким сценическим именам, поют их песни и узнают с первых нот. Однако за некоторыми звездными псевдонимами скрываются совсем другие имена, а иногда – неожиданные семейные истории и личные решения. Некоторые артисты настолько привыкли к сценическому образу, что даже изменили паспортные данные, другие же оставили настоящее имя только для самых близких.

24 Канал рассказывает, как на самом деле зовут украинских знаменитостей, почему они выбирали другие имена и какие истории стоят за их псевдонимами.

Тина Кароль – Татьяна Либерман

Тина Кароль / Фото из инстаграма tina_karol

Сегодня трудно представить украинскую сцену без Тины Кароль. Однако в начале карьеры будущая звезда носила совсем другое имя – Татьяна Либерман.

Сценический псевдоним появился в 2005 году, когда певица готовилась к участию в международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Именно тогда она начала выступать как Тина Кароль. Новое имя настолько прижилось, что впоследствии артистка решила закрепить его даже в паспорте.

Злата Огневич – Инна Бордюг

Злата Огневич / Фото из инстаграма zlata.ognevich

История Златы Огневич несколько иная. Певица не скрывала, что имя Инна ей никогда особо не нравилось. Еще с детства она мечтала называться иначе, поэтому впоследствии решила воплотить это желание.

При рождении артистка получила имя Инна Бордюг, однако для сцены выбрала Злату Огневич. В конце концов, в 2015 году она официально изменила паспортные данные.

Исполнительница объясняла, что у этого решения была и практическая сторона. Из-за разных имен в документах и на афишах возникали трудности с организационными вопросами и бронированием. Теперь имя, под которым ее знают миллионы слушателей, стало официальным.

Слава Каминская – Ольга Кузнецова

Бывшая участница группы "НеАнгелы" также имеет интересную историю смены имени. До того, как она стала популярной на сцене, артистку звали Ольгой Кузнецовой, однако публика знала ее как Славу.

Впоследствии певица решила, что сценическое имя должно стать ее настоящим. В 2014 году она вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. А в 2021 году сообщила, что официально сменила и имя в документах.

Даже после развода артистка оставила фамилию Каминская. Поэтому сейчас ее знают именно как Славу Каминскую, хотя когда-то это имя было лишь частью сценического образа.

Макс Барских – Николай Бортник

Макс Барских / Фото из инстаграма max_barskih

Один из самых известных украинских поп-исполнителей также выступает под вымышленным именем. На самом деле Макса Барских зовут Николаем Бортником.

Сценический образ артист представил во время участия в "Фабрике звезд" в 2008 году. Новое имя должно было помочь ему создать отдельную творческую идентичность. Впоследствии певец объяснял, что Макс Барских для него – своеобразное альтер-эго, более уверенная сценическая личность.

DZIDZIO – Михаил Хома

DZIDZIO / Фото из инстаграма dzidzio

Михаил Хома выбрал для себя сценическое имя DZIDZIO не случайно. За ним скрывается теплая семейная история, связанная с дедушкой артиста.

В родном селе исполнителя его дедушку называли Дзидзьо. Это слово также имеет диалектное значение – "дед". Именно семейное прозвище впоследствии превратилось в название музыкального проекта.

Верка Сердючка – Андрей Данилко

Один из самых известных сценических персонажей Украины имеет вполне конкретного создателя. Верка Сердючка – это образ, который на протяжении многих лет воплощает артист Андрей Данилко.

Интересно, что фамилию для своего персонажа он позаимствовал у бывшей одноклассницы Анны Середюк. По одной из известных историй, Данилко пообещал ей прославить эту фамилию. Так она и стала частью одного из самых узнаваемых образов украинской эстрады.

Верка Сердючка появилась еще в начале 1990-х и впоследствии превратилась в настоящий культурный феномен. В 2007 году персонаж представлял Украину на "Евровидении" с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место.

MELOVIN – Константин Бочаров

MELOVIN / Фото из инстаграма melovin__official

За необычным сценическим именем MELOVIN стоит Константин Бочаров. Артист начал использовать его еще в начале своего музыкального пути.

У псевдонима есть интересное происхождение: он сочетает в себе название праздника Хэллоуин и фамилию британского дизайнера Александра Маккуина, творчеством которого увлекался певец.

Именно так появилось имя, которое впоследствии стало узнаваемым после победы артиста в шестом сезоне "Х-Фактора" и участия в "Евровидении-2018". Кстати, MELOVIN не очень любит, когда в публичном пространстве его называют настоящим именем, ведь сценический образ для него является важной частью творческой идентичности.

Фагот – Олег Михайлюта

Еще один артист, которого публика хорошо знает под псевдонимом, – участник группы ТНМК Фагот. На самом деле его зовут Олег Михайлюта.

Вместе с Фоззи он стал одним из тех, кто формировал украинскую хип-хоп-сцену. Псевдоним Фагот настолько прочно прижился у музыканта, что его используют даже в обычном общении и на афишах.

Интересно, что сценические имена выбрали и другие участники группы. Например, Фоззи – это Александр Сидоренко. Таким образом, имена, которые слушатели годами воспринимали как настоящие имена музыкантов, на самом деле являются частью творческой истории коллектива.

Немало украинских артистов начинали свой путь на телевидении, где впервые заявляли о себе перед большой аудиторией. Некоторые из них впоследствии возвращались к знакомым проектам, уже обладая новым опытом и творческими достижениями.