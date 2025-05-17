От сцены Евровидения – до объятий Кремля: представители Украины, которые оказались предателями

В этом году в швейцарском Базеле проходит 69-й песенный конкурс Евровидение. 37 стран бросили вызов главному призу, но некоторые из них уже сошли с дистанции.

В 2003 году Украина впервые приняла участие в певческом конкурсе. Тогда нашим представителем был Александр Пономарев. В 2008 году на Евровидение от имени Украины поехала предательница Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек). На этот момент она считалась еще украинской певицей, но за несколько лет показала свое истинное лицо, пишет Show24.

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Как Ани Лорак предала Украину

Сначала певица в 2005 году хотела поехать на Евровидение от Украины, однако тогда была выбрана группа "Гринджолы". Как известно, в 2008 году она таки представила нашу страну в Белграде с песней Shady Lady, которую написали путинист Филипп Киркоров и греческий композитор Дмитрис Контопулос.

Ani Lorak – Shady Lady – Ukraine – Grand Final (Eurovision 2008): смотрите видео онлайн

Тогда она стала серебряным призером Евровидения, а Виктор Ющенко предоставил Ани Лорак и Филиппу Киркорову звание народных артистов Украины.

Уже после 2014 года Лорак перебралась в страну-агрессора, а в Украину приезжала с концертами. Параллельно активисты срывали выступления Лорак в украинских городах, ведь она поддержала путинский режим и бесстыдно приезжала сюда зарабатывать деньги.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, среди которых фигурировало имя Ани Лорак.

В интервью пропагандистскому каналу НТВ российская звезда подтвердила, что финансирует похищение украинских детей. Певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса. Она объяснила, что эта организация предлагает поддержку детям, которые пострадали от "этой ситуации", вероятно, имея в виду войну, начатую Россией.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград лиц, признанных предателями. Так, российские артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой больше не будут иметь звание народного артиста Украины. Кроме того, певицы Ани Лорак и Таисия Повалий отныне лишены звания заслуженных артисток Украины.

Таисия Повалий и Ани Лорак / Коллаж Show 24

Сегодня в жизни предательницы все осталось без изменений – она продолжает выступать для россиян, замалчивает тему войны и хвастается роскошной жизнью и поездками за границу со своим новым мужем.

К слову, Ани Лорак тайно вышла замуж на Мальдивах 14 февраля 2025 года.