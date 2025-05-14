Так, несмотря на то, что Россия с 2022 года официально отстранена от участия в конкурсе из-за полномасштабного вторжения в Украину, организаторы все же нашли способ вспомнить страну-агрессора во время трансляции, пишет Show 24.

К теме Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

После завершения зрительского голосования в первом полуфинале Евровидения-2025 ведущие Гейзел Брюггер и Сандра Штудер представили зрителям ряд "рекордов" за историю конкурса. Среди различных интересностей, таких как самый старший участник, самые длинные волосы конкурсантов и наибольшее количество "La" в песне, ведущие неожиданно выделили коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников – российская группа "Бурановские бабушки", которые представляли Россию на Евровидении-2012 с песней Party for Everybody. Тогда коллектив занял второе место.



Российскую группу показали на Евровидении-2025 / Скриншот с прямой трансляции

Стоит отметить, что "Бурановские бабушки" в марте 2014 года подписали письмо в поддержку позиции президента России относительно аннексии Крыма и интервенции в Украину, что делает их упоминание во время конкурса особенно противоречивым.

В то же время, несмотря на скандальный момент, украинцы имела и повод для радости. Группа Ziferblat успешно прошла в финал Евровидения-2025 с композицией Bird of Pray. Уже 17 мая представители Украины будут соревноваться за победу в финале песенного конкурса.